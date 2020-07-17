В Калининграде дебоширы повредили стены электрички

В Калининграде возбудили административные дела в отношении пассажиров электрички, которые повредили стены вагона. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Дебоширы - четверо молодых калининградцев - ехали на электропоезде из Зеленоградска в Калининград. В пути они пили спиртные напитки, пинали стены и вели себя вызывающе.

На перроне в Калининграде компанию встретили транспортные полицейские, которых вызвал дежурный по вокзалу. Но нарушители отказались выйти из электрички, осыпали стражей порядка грубой нецензурной бранью и ударили одного из полицейских. Все это происходило на глазах детей.

Дебоширов доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Калининград. Возбуждены административные дела по двум статьям: "потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом" и "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Не исключено также, что нарушители станут фигурантами уголовных дел по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "оскорбление представителя власти". Сотрудники Западного линейного управления направили в следственные органы соответствующие материалы.