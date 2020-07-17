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17.07.2020 17:41
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти на железнодорожном мосту погибла девочка

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России выясняет обстоятельства гибели четырехлетней девочки. Она была с родственницами на железнодорожном мосту и оказалась рядом с поездом.

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Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, трагедия произошла на реке Грузинке на железнодорожном перегоне между Васкелово и станцией Платформа 47 километр.

Этот мост не предназначен для движения пешеходов. Тем не менее, женщины решили перейти дорогу именно там, девочка была на руках одной из них. Неожиданно появился поезд.

Женщина уронила девочку в реку. Ребенок скончался. Сами женщины госпитализированы.

Что именно произошло на мосту и какова причина гибели ребенка, сейчас выясняют следователи.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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