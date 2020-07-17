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17.07.2020 14:03
Рубрика: Происшествия

В Петербурге инкассаторов заподозрили в краже 10 млн рублей из банкомата

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские раскрыли кражу из банкомата на улице Партизана Германа 10 миллионов рублей. В числе подозреваемых - двое инкассаторов, которые обслуживали этот банкомат, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Взлом банкомата произошел 10 июля. Злоумышленник подобрал ключ, вскрыл банкомат и забрал оттуда две кассеты, где лежали 9 миллионов 830 тысяч рублей. О краже полицейским сообщила служба безопасности банка.

Полиция незамедлительно начала поиски. Выяснилось, что неизвестный уехал на такси. Машину быстро нашли, водитель сообщил, что подобрал парня, ловившего машину на проспекте Ветеранов. Таксист довольно точно описал приметы пассажира.

Его личность установили быстро: 29 лет, гражданин одного из государств Средней Азии, с банковским сектором никогда связан не был и так быстро вскрыл банкомат. Это обстоятельство вызывало больше всего вопросов.

Дело в том, что вскрыть банкомат вообще довольно сложно. Кроме того, очень многие банкоматы оснащены системами, когда при взломе деньги автоматически обливаются краской. Краски так много, что ею пропитываются все купюры, использовать или обменять их невозможно, кража становится в принципе бессмысленной.

Но здесь злоумышленник сработал настолько четко, что полиция и служба безопасности банка стали проверять сотрудников финансовой организации на причастность к краже. И вскоре выяснилось, что ключи молодому человеку передали двое инкассаторов, они же подробно разъяснили, как следует вскрыть банкомат.

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За вскрытие банкомата парень получил вознаграждение. Также инкассаторы оставили себе около 700 тысяч рублей, а оставшуюся сумму поместили в банковскую ячейку. Правда, воспользоваться деньгами у них шансов не будет. Сейчас все трое задержаны и общаются с полицейскими.

К слову, в полиции не исключают, что участники группы могут быть причастны и к другим кражам из банкоматов.

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