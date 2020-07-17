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17.07.2020 12:27
Рубрика: Происшествия

В Петербурге на главу ордена по продаже "защитных куполов" завели дела

Текст: Вера Черенева

Полиция Петербурга нашла еще двух пострадавших от деятельности магической организации "Орден пути". Руководительницу организации подозревают в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: iStock
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В полиции отмечают, что с 2007 по 2017 год пострадавшая женщина отдала в организацию один миллион 200 тысяч рублей. Еще один пострадавший - это 50-летний мужчина, заплатил порядка пяти миллионов рублей.

"Орден пути" вел свою деятельность в Петербурге с начала двухтысячных годов. В феврале этого года после вмешательства полиции организация прекратила свою работу. Руководитель организации Гайва Тихомирова известна тем, что проводила различные психологические тренинги.

По версии следствия, на этих тренингах глава ордена злоупотребляла доверием и эмоциональным состоянием клиентов и уговаривала их получить магические услуги. Самая известная из них - "защитный купол". Ее должен был купить каждый, кто вступает в "Орден пути". Руководительница организации убеждала адептов: "защитный купол" способен предотвратить любое ЧП. Цены на услугу кусались: "защитный купол" для семьи можно было купить за 20 тысяч евро, для защиты бизнеса - за 300 тысяч.

Покупатели "защитных куполов" со временем задавали вопросы, они не видели, чтобы магическая услуга "сработала". Но руководительница организации убеждала клиентов: результат есть, ведь ни с клиентами, ни с их бизнесом ничего страшного не произошло.

В феврале пятеро участников организации обратились в полицию. Тогда же было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Всего же, по данным полиции в "Ордене пути" состояло 30-40 человек.

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