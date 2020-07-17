Новости

Москва претендует на три награды премии World Travel Awards 15:17
Опрос: Россияне соскучились по походам в кино 15:05
Продажи Lada в Европе продолжают падать 15:03
Джонсон: Британия вернется к нормальной жизни до конца года 14:55
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана 14:53
Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы 14:52
В Ростове из-за ливня приостановлено движение трамваев и троллейбусов 14:52
СК проверит данные о невыплате сверхурочных на стройке в Шереметьеве 14:50
Премьера сериала "Сокол и Зимний солдат" перенесена из-за пандемии 14:50
Москалькова обсудила с представителями СЕ, как защищать права во время эпидемии 14:33
В Петрозаводске задержали спикера горсовета за взятку 14:27
В Татарстане водолазы нашли тело одно из двух пропавших подростков 14:26
В Хабаровске сотрудники ФСБ пресекли теракт 14:26
Против экс-главы минстроя Ставрополья завели уже шестое дело 14:25
В Астраханской области открылись кафе и рестораны 14:24
Какие моторы получит новый Hyundai Tucson 14:23
При ремонте Большого Каменного моста восстановят дубовые витражи 14:22
На Дону откроют непродовольственные магазины, музеи и клубы 14:19
Учителя назвали качества хорошего и плохого педагога 14:19
Песков назвал "камень преткновения" по Минским соглашениям 14:08
Песков: В силу должности не могу высказывать личную точку зрения 14:07
Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства 14:05
Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве 14:05
В Петербурге инкассаторов заподозрили в краже 10 млн рублей из банкомата 14:03
Пол Маккартни и Ринго Старр записали новую песню 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
17.07.2020 14:27
Рубрика: Происшествия

В Петрозаводске задержали спикера горсовета за взятку

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске задержали председателя городского совета депутатов Геннадия Боднарчука. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета Карелии. Дело возбудили по статье 290 УК РФ.

Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве

Как считает следствие, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческой организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей. Речь идет о строительстве жилых домов.

Между тем, 20 марта нынешнего года по данной же статье под стражу был взят вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев, которого также заподозрили в получении взятки в два миллиона рублей. Он обещал представителю компании-застройщика содействие в получении необходимых разрешений на возведение среднеэтажных жилых домов в Петрозаводске.

Матвеев пробыл некоторое время в следственном изоляторе, потом признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Его освободили из изолятора и применили более мягкую меру - запрет определенных действий.

Теперь задержали и его начальника - председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. В ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

Главное сегодня

Песков: Повода для "медового месяца" РФ и США нет
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Пушков: Без России теряется смысл существования Украины
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты