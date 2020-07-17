В Петрозаводске задержали спикера горсовета за взятку

В Петрозаводске задержали председателя городского совета депутатов Геннадия Боднарчука. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета Карелии. Дело возбудили по статье 290 УК РФ.

Как считает следствие, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческой организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей. Речь идет о строительстве жилых домов.

Между тем, 20 марта нынешнего года по данной же статье под стражу был взят вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев, которого также заподозрили в получении взятки в два миллиона рублей. Он обещал представителю компании-застройщика содействие в получении необходимых разрешений на возведение среднеэтажных жилых домов в Петрозаводске.

Матвеев пробыл некоторое время в следственном изоляторе, потом признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Его освободили из изолятора и применили более мягкую меру - запрет определенных действий.

Теперь задержали и его начальника - председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. В ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.