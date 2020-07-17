Адыгея получит дополнительные средства на ремонт дорог и выплаты медикам

В рамках реализации национальных проектов глава РА Мурат Кумпилов поставил задачи по наращиванию темпов дорожного строительства, а также выполнению социальных обязательств в сфере здравоохранения. Их решение становится возможным благодаря эффективному взаимодействию федеральных и региональных органов власти, в том числе и представителей Адыгеи в Госдуме.

В частности, республике из Резервного фонда правительства РФ дополнительно выделены средства на ремонт дорог, а также на оплату отпусков медицинским работникам. Решение было принято на заседании трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке члена комиссии, депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника. Заседание состоялось 16 июля с участием представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ.

Комиссия одобрила выделение республике дополнительно 165,5 миллиона рублей в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти средства будет отремонтировано 15,6 километра дорог регионального и межмуниципального значения, городских агломераций.

По исполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" республика находится в десятке регионов-лидеров. В рамках данного нацпроекта в этом году в Адыгее намечено отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 километра. На эти цели направлен 491 миллион рублей, из них 331 миллион - из федерального бюджета, более 160 миллионов рублей - из республиканской казны.

Для привлечения в экономику региона дополнительных средств особое внимание было уделено эффективному освоению ранее предоставленных ассигнований и достижению показателей нацпроекта. Обеспечен строгий контроль за качеством ремонта дорог. В результате к первому августа в Адыгее планируют полностью завершить намеченный на весь год ремонт дорог и досрочно начать подготовку к освоению очередного транша по национальному проекту.

Кроме того, на прошлой неделе, также при поддержке депутата Владислава Резника, трехсторонняя комиссия одобрила выделение Республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ еще 8,4 миллиона рублей на дополнительную социальную поддержку медицинских работников. Речь идет о софинансировании и компенсации расходов региона, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями правительства в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.

А в июне при поддержке Владислава Резника трехсторонняя комиссия приняла решение о выделении Адыгее из Резервного фонда правительства РФ средств на стимулирующие выплаты определенным категориям медицинских и социальных работников, которые участвуют в борьбе с пандемией, а также на снятие напряженности на рынке труда.