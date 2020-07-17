На Дону откроют непродовольственные магазины, музеи и клубы

В Ростовской области с 20 июля возобновят работу все объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Открываются также музеи и другие учреждения культуры.

"Работники и посетители музеев должны при этом использовать лицевые маски, сохранять санитарную дистанцию в 1,5 метра. Должна также быть организована маршрутизация, которая исключит встречные потоки посетителей, а также должны быть предусмотрены раздельные входы и выходы - как в зданиях, так и внутри помещений", - говорится в сообщении регионального правительства.

В государственных и муниципальных учреждениях культуры и досуга разрешена работа клубов и ансамблей народного творчества. При этом деятельность ночных клубов и дискотек по прежнему под запретом.

Волонтерам и поисковикам официально разрешили заняться раскопками на местах сражений в Великую Отечественную войну. Поисковая деятельность будет возможна, но без посещения лесных массивов.

По данным Роспотребнадзора, на 17 июля число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области составило 11214 человек. С начала пандемии в регионе скончались 178 человек.