На Кубани пенсионера направили на лечение после двойного убийства

На Кубани 78-летнего пенсионера направили на принудительное лечение, после того как он совершил двойное убийство, не понимая при этом, что делает. О произошедшем инциденте сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 21 апреля 2019 года, в хуторе Родниковском Новокубанского района края мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на велосипеде. На улице Урупской он потерял равновесие и упал. Это произошло недалеко от дома пожилой семейной пары.

"После этого мужчина поднялся и прошел во двор домовладения супругов-пенсионеров, взял лопату и нанес с помощью нее пожилым мужчине и женщине множественные удары в область головы и тела, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - После этого нападавший вышел на улицу, где скоро был задержан правоохранителями, которых вызвала соседка пенсионеров".

Пострадавших 76-летнюю женщину и ее 83-летнего супруга, госпитализировали в больницу, но спустя две недели, несмотря на все старания медиков, они скончались.

Тем временем, следователи "по результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы установили, что преступник страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими".

Материалы уголовного дела, возбужденного по статье "убийство двух лиц" вместе с постановлением о применении в отношении пожилого мужчины принудительных мер медицинского характера были направлены в суд. В результате рассмотрения дела по решению суда нападавшего отправили на принудительное лечение в специализированную клинику.