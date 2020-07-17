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17.07.2020 16:57
Рубрика: Происшествия

Начальника колонии в Калмыкии обвинили в пособничестве террористам

Текст: Тимур Алиев

В отношении начальника исправительной колонии Павла Батаева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Пособничество руководству террористическим сообществом". Об этом сообщает Следственный комитет России.

По аналогичной статье проходит и бывший заместитель руководителя исправительного учреждения Артур Цамаев, который подозревается еще в одном преступлении: "Получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах".

Как показало расследование, в 2013 году в данной колонии отбывал наказание за незаконный оборот оружия уроженец Дагестана, который объявил себя "амиром", и создал здесь террористическую ячейку.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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После освобождения в 2015 году он был убит в ходе спецоперации в Хасавюрте. Но в колонии остались более ста его последователей.

По версии следствия, начальник колонии Батаев и бывший его заместитель Цамаев за крупную сумму оказывали пособничество членам террористической группировки. Они проносили им мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы.

Дошло до того, что начальник исправительного учреждения предупреждал заключенных о планируемых досмотрах.

"Во взаимодействии с подразделением ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия, начальником УФСИН России по Республике Калмыкия, главным оперативным управлением ФСИН России Батаев задержан. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Цамаев в настоящее время содержится под стражей по уголовному делу, возбужденному в отношении него по другим эпизодам преступной деятельности. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сообщает Следственный комитет РФ.

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