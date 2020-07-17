В Астраханской области открылись кафе и рестораны

В Астраханской области с 17 июля возобновляют работу предприятия общественного питания, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора региона.

При этом они обязаны выполнять ряд требований. Кафе или ресторан должен иметь отдельный зал обслуживания посетителей и отдельный уличный вход. Рассаживать посетителей нужно в особом порядке, не более четырех человек за одним столом, а сами столы должны располагаться на дистанции полтора метра друг от друга.

Особо подчеркивается, что действие постановления не распространяется на услуги по предоставлению кальянов для курения.

Кстати, по данным регионального министерства здравоохранения, на 17 июля в Астраханской области зарегистрировано 4 144 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,24.