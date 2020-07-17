В Крыму вандалы раскопали военные захоронения и уничтожили редкие деревья

В Ленинском районе вандалы раскопали захоронения времени Великой Отечественной войны и при этом уничтожили краснокнижные деревца. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РК.

Последствия действий гробокопателей на территории государственного природного заказника "Осовинская степь" обнаружил инспектор регионального минэкологии.

По данным ведомства, вандалы уничтожили 26 единиц зеленых насаждений, в том числе 20 единиц Боярышника крымского, занесенного в Красную книгу Крыма.

- Размер вреда, причиненный растительному миру и почвам, составил 179,7 тысячи и 57 тысяч рублей соответственно, - отметили в пресс-службе.

Таким образом, черные копатели нарушили требования Земельного кодекса РФ, Положений о рекультивации, снятии, перемещении, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы земель, утвержденного постановлением Совета министров РК, федеральные законы "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления", а также региональный закон "О растительном мире".

Материалы проверки направлены в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру.