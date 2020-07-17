В Крыму задержали члена запрещенной в России секты

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму выявили в республики 52-летнего предполагаемого участника запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы". Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления.

В Симеизе (Ялта) в двух связанных с крымчанином помещениях оперативники обнаружили и изъяли книги, религиозные брошюры и компакт-диски, на которых, предположительно, находятся материалы, признанные Министерством юстиции РФ экстремистскими.

Изъятые предметы правоохранители отправили на экспертизу. Собранные материалы передадут в следственные органы для дальнейшего производства.