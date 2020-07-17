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17.07.2020 14:52
Рубрика: Происшествия

В Ростове из-за ливня приостановлено движение трамваев и троллейбусов

Текст: Николай Грищенко
Фото: Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Фото: Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону
Фото: Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за сильного ливня приостановлено движение трамваем и троллейбусов. Сократилось количество вышедших на линию автобусов и маршрутных такси.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

"Движение электротранспорта приостановлено, контактная сеть обесточена в целях безопасности. Количество автобусов на маршрутах составляет порядка 50 процентов", - говорится в сообщении администрации города.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону, с начала ливня в службу спасения поступило 51 сообщение о подтоплении территорий и шести социально значимых объектов. Водой оказался размыт Текучевский мост.

На устранение последствий аварий брошено 156 спасателей и 63 единицы техники. По данным МЧС ливень с градом продлится в Ростове-на-Дону до утра 18 июля. О случаях подтоплений горожан просят сообщать по многоканальному телефону 8 (863)240-32-23.

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