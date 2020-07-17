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17.07.2020 16:43
Рубрика: Экономика

В Сочи приземлился "заминированный" самолет из Санкт-Петербурга

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сегодня в международном аэропорту Сочи приземлился якобы заминированный самолет из Санкт-Петербурга.

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Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта, в 13.10 от линейного отдела полиции в аэропорт Сочи поступила информация о возможном минировании рейса, направляющегося из Санкт-Петербурга.

Борт Airbus 319 приземлился в аэропорту Сочи в 15.01.

Кинологи совместно с правоохранительными органами провели проверку воздушного судна, установленного на отдельную стоянку, а также повторный досмотр пассажиров и багажа.

Полученная информация не подтвердилась.

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