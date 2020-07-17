В Сочи приземлился "заминированный" самолет из Санкт-Петербурга

Сегодня в международном аэропорту Сочи приземлился якобы заминированный самолет из Санкт-Петербурга.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта, в 13.10 от линейного отдела полиции в аэропорт Сочи поступила информация о возможном минировании рейса, направляющегося из Санкт-Петербурга.
Борт Airbus 319 приземлился в аэропорту Сочи в 15.01.
Кинологи совместно с правоохранительными органами провели проверку воздушного судна, установленного на отдельную стоянку, а также повторный досмотр пассажиров и багажа.
Полученная информация не подтвердилась.