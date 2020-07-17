Видео: В Ростове спасатели на лодках эвакуировали около 100 человек

Около 100 жителей Ростова-на-Дону оказались заблокированы в зонах подтопления и были эвакуированы спасателями МЧС с помощью надувных лодок. Главная спасательная операция прошла в районе Привокзальной площади и на Текучевском мосту.

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону, больше всего от разгула стихии пострадали Советский и Железнодорожные районы города. Там зафиксирована 21 аварийная ситуация. Ливневыми стоками оказались затоплены шесть социально-значимых объектов.

Из-за непогоды в мегаполисе оказалось парализовано транспортное сообщение. Движение троллейбусов и трамваев приостановлено.

Ливни с ветром и градом продлятся в Ростове-на-Дону до 18 июля.