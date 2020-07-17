Волгоградская область в полтора раза увеличила несырьевой экспорт

Почти 546 миллионов долларов составил объем несырьевой промышленной продукции предприятий Волгоградской области по итогам пяти месяцев 2020 года. Это на 47 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту показателей способствуют мероприятия регионального проекта "Промышленный экспорт Волгоградской области" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

По информации пресс-службы администрации региона, рейтинг наиболее востребованной за рубежом индустриальной продукции возглавляют стальные трубы, далее следуют технический углерод, полуфабрикаты нелегированной стали, карбид кремния, каустическая сода.

Стабильный рост внешних поставок с начала года демонстрируют металлургические предприятия Волгоградской области. В январе-мае отгрузка металлов и изделий из них выросла в два раза, в том числе экспорт чермета увеличился на 78 процентов. В денежном выражении это 385 миллионов долларов,

На зарубежные рынки поставлено в три раза больше легированных прутков и фасонного проката, в 2,4 раза больше полуфабрикатов нелегированной стали, в два раза больше нелегированных горячекатаных прутков. В 2,8 раза выросли поставки конструкций из черных металлов. Объем отгрузки стальных труб в отчетном периоде превысил 300 миллионов долларов, что составляет 55 процентов от всего объема несырьевого промышленного экспорта региона. Крупнейшими внешнеэкономическими партнерами области в этой отрасли стали Узбекистан, Болгария, Индия, Туркмения, Турция, Румыния, Казахстан, Украина, Белоруссия, Египет.

Объем отгруженной на экспорт продукции химической промышленности составил 137 миллионов долларов США: на 10 процентов выросли поставки за рубеж пластмасс и изделий из них, на 17 - моющих средств и смазочных материалов, на 18 - карбидов, вдвое увеличилась отгрузка гидроксида магния. Основными потребителями химической продукции волгоградского производства сегодня являются Турция, Польша, Китай, Германия, Казахстан, Чехия, Индия, Белоруссия, Нидерланды.

- Нам удалось обеспечить продолжение стабильной работы промышленного комплекса региона. Все это время системообразующие предприятия Волгоградской области, организации с непрерывным циклом производства не останавливались продолжали свою деятельность с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Благодаря работе промышленности нам удалось сбалансировать бюджет и реализовать все проекты, которые мы запланировали, - заявил на недавнем заседании Совета по развитию промышленности и ТЭК губернатор Андрей Бочаров.

Волгоградская область оставляет ранее намеченную на 2020 год планку - отгрузить промышленной продукции на сумму не менее триллиона рублей. Совокупный объем экспорта всех отраслей экономики Волгоградской области за пять месяцев вырос на десять процентов и составил 650 миллионов долларов.