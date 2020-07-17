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17.07.2020 08:58
Рубрика: Общество

Аборигенам Ямала выдадут сертификаты для постройки чума "под ключ"

Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Уже второй молодой семье на Ямале вручили сертификат на строительство чума - традиционного жилища аборигенов. По нему кочующие оленеводы получают новое национальное жилье "под ключ".

Это значит, что семье дается весь набор необходимых материалов для возведения чума. На него, как правило, уходит от 25 до 40 высоких шестов, не меньше 40-60 шкур оленей, специальное непродуваемое покрытие и печка-буржуйка. Все это хозяйство семья при переезде с места на место грузит на нарты и на очередной стоянке возводит жилище снова.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Как рассказывают тундровики, чумы собираются годами. Как правило, пока ребенок еще маленький, для его будущей семьи отец с матерью уже начинают постепенно готовить свой дом. Женщины зимой подолгу выделывают и откладывают оленьи шкуры, мужчины готовят шесты - основу для жилища. Учитывая, что семьи у ямальских аборигенов, как правило, многодетные (в них по пять-шесть детей), то обеспечить всех жильем довольно накладно. Хороший чум может обойтись в 700-800 тысяч рублей.

Зародилась акция год назад, когда в администрацию села Салемал пришла семья молодых оленеводов Езанги. Они решили жить отдельно от родителей и попросили у местных властей помощи в обустройстве своего собственного чума. Вскоре тудровики уже встречали новоселье.

Как рассказал глава населенного пункта Максим Карелин, первым опытом все остались довольны и акцию решили сделать ежегодной. Нынче счастливыми обладателями нового чума стала еще одна семья молодых аборигенов. Это Петр и Наталия Мазыркины, они недавно сыграли свадьбу, а своего жилья у них не было. Глава семьи работает рыбаком. Вместе с женой они воспитывают маленького ребенка. Теперь у них есть свой надежный теплый чум.

Кстати

Сегодня на Ямале ведут кочевой образ жизни около 20 тысяч аборигенов, ненцев и ханты. Это больше половины всех кочующих коренных этносов нашей страны.

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