Два центра передовых технологий лечения рака презентовали в Екатеринбурге

Новые современные технологии в лечении онкобольных продемонстрировали в Екатеринбурге министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Министру представили сразу два инновационных объекта, а вслед за главой российского минздрава оценить эффект от новаций смогут и пациенты: проекты либо уже запущены, либо вот-вот стартуют в жизнь.

В частности, новое оборудование для лучевой терапии презентовали в центре "ПЭТ - Технолоджи", расположенном рядом с ведущей онкологической клиникой Среднего Урала - Свердловским областным онкоцентром. Установлены и готовы к клинической эксплуатации три линейных медицинских ускорителя, а так же компьютерный томограф, на котором будет проводиться подготовка пациентов для лучевой терапии.

Вся техника - от ведущих мировых производителей, она используется как для диагностики, так и для лечения онкологических заболеваний. Главное отличие от имеющегося оборудования - в точности определения границ злокачественного образования и эффективности воздействие на раковые клетки. Если ранее процент погрешность при лучевом воздействии на опухоль составлял 30 процентов, а вместе со злокачественными убивались и здоровые клетки, то сейчас погрешность попадания в цель - до трех процентов.

Первых больных здесь примут уже в августе. За год получить помощь на новом оборудовании смогут 1800 пациентов, лечение проводится по системе ОМС.

Проект реализован в рамках государственно - частного соглашения по созданию на территории Свердловской области масштабного Центра ядерной медицины. Инвестором выступила "МедИнвестГрупп", сумма вложений - более 700 миллионов рублей. "Сегодня в стране это одна из самых технологически оснащенных площадок для лучевой терапии. Подобного рода центры есть только в Москве", - отметил Сергей Нотов, президент компании.

Другое новшество в работе областного онкодиспансера - референс центр: площадка для дистанционной консультации специалистов из отдаленных территорий. Современное оборудование позволит врачам анализировать и обрабатывать 200 тысяч исследований, проводить 15 тысяч телемедицинских консультаций и до 5 тысяч курсов дистанционного обучения для специалистов-рентгенологов. Все это значительно повысит доступность и качество диагностики, возможность выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях и поможет спасать жизни людей.