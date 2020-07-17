Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

Сегодня в шесть утра паломники завершили традиционный Крестный ход до Ганиной ямы в память о гибели императорской семьи Романовых.

По данным Екатеринбургской епархии, в нем участвовало 10 тысяч человек - это в шесть раз меньше, чем в прошлом году (организаторы связывают это с эпидемиологической ситуацией).

После Божественной литургии в ночь с 16 на 17 июля верующие отправились от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. Колонну возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и трое епископов из области. Также паломников сопровождали добровольцы от Православной службы милосердия, представители фонда "Ника" и казаки Оренбургского войскового казачьего общества.

Царский Крестный ход, по словам пресс-службы епархии, состоялся с соблюдением мер безопасности: участникам измеряли температуру, предлагали маски, антисептики для дезинфекции рук. Напомним, что маршрут проходил через центр Екатеринбурга и другие районы города, поселок Шувакиш - это порядка 20 километров. Завершалось шествие богослужением в честь семьи последнего императора Николая II.

Романовых расстреляли в ночь с 16 на 17 июля в 1918 году в Екатеринбурге. Семья причислена к лику святых. Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.