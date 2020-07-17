Почему медведи потеряли страх и стали выходить к людям

В северных регионах страны бурые медведи в последнее время так часто стали выходить к людям, что удивить этим местных жителей уже почти невозможно. Соцсети наводнены роликами встречи с "хозяином тайги". Случаи - от трагических до курьезных. На Ямале, в Ноябрьске, медведь вышел прямо к городской школе, пришлось косолапого застрелить, слишком опасен был незваный гость. А вот отважная жительница села Пангоды сама рванула за медведем с телефоном, увидев его рядом с трассой. "Ми-и-и-шка! М-и-и-ишка! Адреналин - это жесть!", - слышен радостный голос за кадром в то время, как медведь, которого женщина все-таки настигла, смотрит прямо в камеру.

Но что побуждает медведей заходить в города и поселки? Почему у косолапых стал притупляться природный страх перед человеком? Об этом наш разговор с доктором биологических наук, профессором Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Леонидом Баскиным, который изучает характер этих животных уже больше 40 лет.

Леонид Миронович, на Сахалине, Чукотке, на Ямале разработали даже памятки для жителей, как вести себя при встрече с косолапым, настолько это стало явлением обыденным. Но что с мишками не так: им перестало хватать еды? В лесу изменились привычные условия?

Леонид Баскин: Одна из причин - мусорные контейнеры, свалки с пищевыми отходами, стоящие на окраинах городов и поселков. Есть масса снимков, на которых медведи роются в баках, выуживая для себя легкую еду. Это очень бесстрашный и очень адаптивный зверь. Известны случаи, когда люди и сами прикармливают медведей с рук. Чего категорически делать нельзя. Это все-таки дикое свирепое животное, а не дрессированный цирковой мишка.

Но, безусловно, не только возможность бесплатно столоваться заставляет хозяина тайги наведываться к людям. Ведь раньше медведи выходили к деревням только в голодные годы. Значит, не все так однозначно, дармовой прикорм не единственный ответ на вопрос. Дело тут еще и в том, что в последнее время на медведей стали меньше охотиться. В силу разных причин: уже нет надобности убивать животных ради еды, и шкуры их не особо ценятся. И вообще мы выступаем за сохранение всего живого, что нас окружает. Но разумная охота служит одновременно регулятором численности медведей, как и других крупных хищников. Стали меньше охотиться - в результате практически исчезло так называемое планирование численности косолапых. В тайге в северных регионах их стало значительно больше, чем еще лет 10-15 назад. Ко всему медведь перестает бояться человека с ружьем, теряет природный страх.

А разве плохо, когда медведей в лесу много? Кому они в тайге мешают?

Леонид Баскин: Прежде всего, тем, на кого охотятся эти хищники. На копытных животных, лосей, косуль, оленей, особенно совсем маленьких. Медведь - большой специалист как раз по молодняку. На Чукотке мне довелось наблюдать, как медведь задрал сразу с десяток оленят. Стаскал их в одну кучу, и очень довольный лег на свою добычу. Соотношение численности крупных хищников к копытным должно быть один к 30, это считается оптимальным балансом в природе. В северных регионах он сегодня очень сильно нарушен. Порой это соотношение всего один хищник к пяти копытным. По этой причине популяция лосей в нашей стране считается довольно старой. Ведь мощный здоровый лось способен справиться с хозяином тайги, а молодой - часто нет.

В идеале для разумного планирования нужно добывать 10-15 процентов от общей численности медведей ежегодно. То есть если сегодня, скажем, на Ямале насчитывается 800 медведей, необходимо добывать 100-120. А на деле добывают только 8-10.

Росприроднадзор на днях предупредил, что в лес в июле лучше не ходить, потому, что у медведей сейчас брачный период, и они могут быть особенно агрессивны. Это действительно так?

Леонид Баскин: Медведи и, правда, сейчас выходят на "брачную тропу". Ученые так по-свойски нарекли "свадьбы" косолапых, потому что они какое-то время медленно ходят друг за другом по полянке, перед тем как произойдет процесс спаривания. Но сказать, что именно сейчас они проявляют агрессию, не могу. С медведем в принципе очень опасно сталкиваться. Особенно когда медведица бродит с медвежатами. Шансов на спасение тогда практически нет.

Медведь нападает только, когда чувствует опасность или он может целенаправленно охотиться на человека?

Леонид Баскин: Он хищник, причем очень умный и опасный. В Северной Америке, медведи нередко нападают на туристов в палатках в то время, когда они спят. У нас - на грибников и ягодников. Каждый третий случай, когда этот зверь задирает человека - именно с целью его съесть.

К слову, ведется мировая статистика атак медведей на людей: с 1991 года по 2019 зафиксировано 290 нападений. Конечно, медведь очень по-разному ведет себя в различных регионах и нашей страны и мира. В европейской части России, косолапых, конечно, не встретишь возле городов, а вот в Сибири - пожалуйста. За 40 лет моих личных наблюдений я видел медведя в лесах Костромской области всего четыре раза. Там они сохранили природный страх, а вот на Камчатке, к примеру, доводилось видеть и несколько десятков животных одновременно, когда они выходили на рыбалку.

Этот регион уникален, потому что лососевые рыбы приходят туда в огромном количестве на нерест. Отсюда предельно высокая численность медведей, и возможность видеть десятки косолапых ежедневно. Например, на Курильском озере. Отсюда и масса конфликтов с людьми. К слову, камчатские медведи достигают гигантских размеров.

Правда ли что у этих животных бывают случаи каннибализма?

Леонид Баскин: Да, и они нередки. Самцы могут съедать собственных детенышей, когда очень голодны. Самки это отлично знают, и остерегаются "папаш", стараются охранять от них медвежат.

Есть ли случаи спаривания белых и бурых медведей в живой природе?

Леонид Баскин: Не так много, но есть. В частности, на Аляске отмечены единичные примеры. Вообще, на планете не так много мест, где бы пересекались ареалы обитания этих животных. В нашей стране это Таймыр, но пока данных о "свадьбах" бурых и белых оттуда не поступало.

И потом, они же очень разные по своему "менталитету", хотя у них и одни, но очень далекие предки. У них брачные игры проходят по-разному, повадки у бурых и белых свои особенные, и как они все-таки сошлись на самом деле очень удивительно.

Однажды абориген охотник в Югре рассказывал бытующее в этих краях поверье: медведица, у которой убили медвежонка, всю жизнь потом будет искать обидчика. Привел пример, когда к вагончику вахтовиков медведица пришла через год, чтобы отомстить. Могло такое случиться? Правда, что у медведей настолько хорошая память?

Леонид Баскин: Память у них действительно хорошая, но, чтобы подтвердить эту бытующую народную легенду с научной точки зрения, нужна все-таки доказательная база. То есть несколько подобных подтвержденных случаев, и только потом можно будет анализировать и делать выводы.

А что все же предпринять, если встретишь медведя на узкой лесной тропе?

Леонид Баскин: Во-первых, чтобы избежать встречи, гуляя по лесу, лучше петь. И желательно громче. Медведь опасается громких звуков. И сам, скорее, постарается держаться от вас подальше.

Но если встретили, ни в коем случае не бежать от него, передвигается косолапый очень быстро и вас как добычу настигнет моментально. Бесполезно и на дерево лезть. Он лазит по деревьям куда лучше нас. Нужно спокойно разговаривать с медведем, глядя ему прямо в глаза: мол, мишка, ну что ты делаешь, тебе пора домой, мишка. И постепенно пятиться, медленно уходить от него.

Если он сразу не напал на вас, значит, цели у него такой не было, и есть шанс, что таким образом вы от него постепенно уйдете. Иногда на высокую палку надевают шапку, чтобы в глазах медведя выглядеть выше, мощнее. Некоторые охотники стараются использовать то, что мишка слеповат, у него близорукость. То есть близко он очень плохо видит. Но все эти уловки, думаю, не сильно срабатывают. Недаром среди крупных хищников медведь считается самым умным, расчетливым и бесстрашным животным.