Почему медведи потеряли страх и стали выходить к людям

Новости

В Гонконге саперы обезвредили авиабомбу времен войны 06:00
Пропавший на Сахалине турист найден мертвым 05:59
В Приморье в ВДЦ "Океан" открылась первая после перерыва смена 05:17
"Хабаровского маньяка" направят на психологическую экспертизу в Москву 05:17
Восемь человек пострадали в дорожной аварии в Липецкой области 04:56
В Самаре загорелся жилой дом 04:43
В Пентагоне дали пояснения по поводу "супер-пупер" ракеты Трампа 04:24
В Приморье гималайский медведь напал на пасечника 04:23
Эксперты подтвердили принадлежность найденных останков детям Николая II 03:32
Месси раскритиковал "Барселону" и предрек ей вылет из Лиги чемпионов 03:00
"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством 02:25
В США из-за коронавируса некому отслеживать комаров-переносчиков инфекций 02:14
На борту десантного корабля Bonhomme Richard справились с пожаром 02:01
Twitter проверит аккаунты со сменой пароля за последний месяц 01:43
Иностранцы смогут кричать в Исландии, даже не приезжая в эту страну 00:33
Вратарь, выживший после попадания в него молнии, выписан из больницы 00:10
Жителей Можайска предупредили о возможной эвакуации 16.07.2020
Аляска оставит памятник Баранову у себя, несмотря на предложение России 16.07.2020
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 16.07.2020
Президент Беларуси вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" 16.07.2020
Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства 16.07.2020
Ветеринары объяснили, как порода собак влияет на последствия стерилизации 16.07.2020
Книга племянницы Трампа о нем побила рекорды продаж первого дня 16.07.2020
Новак: Рост отгрузок топлива в России опережает рост спроса 16.07.2020
ГБР Украины рассказало, зачем имитировало убийство заммэра Черкасс 16.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
17.07.2020 05:00
Рубрика: Общество

Почему медведи потеряли страх и стали выходить к людям

Текст: Елена Мационг
В северных регионах страны бурые медведи в последнее время так часто стали выходить к людям, что удивить этим местных жителей уже почти невозможно. Соцсети наводнены роликами встречи с "хозяином тайги". Случаи - от трагических до курьезных. На Ямале, в Ноябрьске, медведь вышел прямо к городской школе, пришлось косолапого застрелить, слишком опасен был незваный гость. А вот отважная жительница села Пангоды сама рванула за медведем с телефоном, увидев его рядом с трассой. "Ми-и-и-шка! М-и-и-ишка! Адреналин - это жесть!", - слышен радостный голос за кадром в то время, как медведь, которого женщина все-таки настигла, смотрит прямо в камеру.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но что побуждает медведей заходить в города и поселки? Почему у косолапых стал притупляться природный страх перед человеком? Об этом наш разговор с доктором биологических наук, профессором Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Леонидом Баскиным, который изучает характер этих животных уже больше 40 лет.

Фото: iStock
Видео: Медведица атаковала машину на трассе в Хабаровском крае

Леонид Миронович, на Сахалине, Чукотке, на Ямале разработали даже памятки для жителей, как вести себя при встрече с косолапым, настолько это стало явлением обыденным. Но что с мишками не так: им перестало хватать еды? В лесу изменились привычные условия?

Леонид Баскин: Одна из причин - мусорные контейнеры, свалки с пищевыми отходами, стоящие на окраинах городов и поселков. Есть масса снимков, на которых медведи роются в баках, выуживая для себя легкую еду. Это очень бесстрашный и очень адаптивный зверь. Известны случаи, когда люди и сами прикармливают медведей с рук. Чего категорически делать нельзя. Это все-таки дикое свирепое животное, а не дрессированный цирковой мишка.

Но, безусловно, не только возможность бесплатно столоваться заставляет хозяина тайги наведываться к людям. Ведь раньше медведи выходили к деревням только в голодные годы. Значит, не все так однозначно, дармовой прикорм не единственный ответ на вопрос. Дело тут еще и в том, что в последнее время на медведей стали меньше охотиться. В силу разных причин: уже нет надобности убивать животных ради еды, и шкуры их не особо ценятся. И вообще мы выступаем за сохранение всего живого, что нас окружает. Но разумная охота служит одновременно регулятором численности медведей, как и других крупных хищников. Стали меньше охотиться - в результате практически исчезло так называемое планирование численности косолапых. В тайге в северных регионах их стало значительно больше, чем еще лет 10-15 назад. Ко всему медведь перестает бояться человека с ружьем, теряет природный страх.

А разве плохо, когда медведей в лесу много? Кому они в тайге мешают?

Фото: iStock
Житель Великого Устюга снял, как медведь переплывает реку Сухону

Леонид Баскин: Прежде всего, тем, на кого охотятся эти хищники. На копытных животных, лосей, косуль, оленей, особенно совсем маленьких. Медведь - большой специалист как раз по молодняку. На Чукотке мне довелось наблюдать, как медведь задрал сразу с десяток оленят. Стаскал их в одну кучу, и очень довольный лег на свою добычу. Соотношение численности крупных хищников к копытным должно быть один к 30, это считается оптимальным балансом в природе. В северных регионах он сегодня очень сильно нарушен. Порой это соотношение всего один хищник к пяти копытным. По этой причине популяция лосей в нашей стране считается довольно старой. Ведь мощный здоровый лось способен справиться с хозяином тайги, а молодой - часто нет.

В идеале для разумного планирования нужно добывать 10-15 процентов от общей численности медведей ежегодно. То есть если сегодня, скажем, на Ямале насчитывается 800 медведей, необходимо добывать 100-120. А на деле добывают только 8-10.

Росприроднадзор на днях предупредил, что в лес в июле лучше не ходить, потому, что у медведей сейчас брачный период, и они могут быть особенно агрессивны. Это действительно так?

Леонид Баскин: Медведи и, правда, сейчас выходят на "брачную тропу". Ученые так по-свойски нарекли "свадьбы" косолапых, потому что они какое-то время медленно ходят друг за другом по полянке, перед тем как произойдет процесс спаривания. Но сказать, что именно сейчас они проявляют агрессию, не могу. С медведем в принципе очень опасно сталкиваться. Особенно когда медведица бродит с медвежатами. Шансов на спасение тогда практически нет.

Медведь нападает только, когда чувствует опасность или он может целенаправленно охотиться на человека?

Фото: YouTube
В уральском заповеднике попал в кадр медведь в жилетке

Леонид Баскин: Он хищник, причем очень умный и опасный. В Северной Америке, медведи нередко нападают на туристов в палатках в то время, когда они спят. У нас - на грибников и ягодников. Каждый третий случай, когда этот зверь задирает человека - именно с целью его съесть.

К слову, ведется мировая статистика атак медведей на людей: с 1991 года по 2019 зафиксировано 290 нападений. Конечно, медведь очень по-разному ведет себя в различных регионах и нашей страны и мира. В европейской части России, косолапых, конечно, не встретишь возле городов, а вот в Сибири - пожалуйста. За 40 лет моих личных наблюдений я видел медведя в лесах Костромской области всего четыре раза. Там они сохранили природный страх, а вот на Камчатке, к примеру, доводилось видеть и несколько десятков животных одновременно, когда они выходили на рыбалку.

Этот регион уникален, потому что лососевые рыбы приходят туда в огромном количестве на нерест. Отсюда предельно высокая численность медведей, и возможность видеть десятки косолапых ежедневно. Например, на Курильском озере. Отсюда и масса конфликтов с людьми. К слову, камчатские медведи достигают гигантских размеров.

Правда ли что у этих животных бывают случаи каннибализма?

Леонид Баскин: Да, и они нередки. Самцы могут съедать собственных детенышей, когда очень голодны. Самки это отлично знают, и остерегаются "папаш", стараются охранять от них медвежат.

Есть ли случаи спаривания белых и бурых медведей в живой природе?

Леонид Баскин: Не так много, но есть. В частности, на Аляске отмечены единичные примеры. Вообще, на планете не так много мест, где бы пересекались ареалы обитания этих животных. В нашей стране это Таймыр, но пока данных о "свадьбах" бурых и белых оттуда не поступало.

И потом, они же очень разные по своему "менталитету", хотя у них и одни, но очень далекие предки. У них брачные игры проходят по-разному, повадки у бурых и белых свои особенные, и как они все-таки сошлись на самом деле очень удивительно.

Фото: ГАООСиЛХ
В Киргизии поймали редкого хищника, напавшего на домашний скот

Однажды абориген охотник в Югре рассказывал бытующее в этих краях поверье: медведица, у которой убили медвежонка, всю жизнь потом будет искать обидчика. Привел пример, когда к вагончику вахтовиков медведица пришла через год, чтобы отомстить. Могло такое случиться? Правда, что у медведей настолько хорошая память?

Леонид Баскин: Память у них действительно хорошая, но, чтобы подтвердить эту бытующую народную легенду с научной точки зрения, нужна все-таки доказательная база. То есть несколько подобных подтвержденных случаев, и только потом можно будет анализировать и делать выводы.

А что все же предпринять, если встретишь медведя на узкой лесной тропе?

Леонид Баскин: Во-первых, чтобы избежать встречи, гуляя по лесу, лучше петь. И желательно громче. Медведь опасается громких звуков. И сам, скорее, постарается держаться от вас подальше.

Но если встретили, ни в коем случае не бежать от него, передвигается косолапый очень быстро и вас как добычу настигнет моментально. Бесполезно и на дерево лезть. Он лазит по деревьям куда лучше нас. Нужно спокойно разговаривать с медведем, глядя ему прямо в глаза: мол, мишка, ну что ты делаешь, тебе пора домой, мишка. И постепенно пятиться, медленно уходить от него.

Если он сразу не напал на вас, значит, цели у него такой не было, и есть шанс, что таким образом вы от него постепенно уйдете. Иногда на высокую палку надевают шапку, чтобы в глазах медведя выглядеть выше, мощнее. Некоторые охотники стараются использовать то, что мишка слеповат, у него близорукость. То есть близко он очень плохо видит. Но все эти уловки, думаю, не сильно срабатывают. Недаром среди крупных хищников медведь считается самым умным, расчетливым и бесстрашным животным.

В регионах Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
В России с 1 августа повысятся цены на газ
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет