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17.07.2020 12:51
Рубрика: Власть

Сразу два министра прибыли в Югру, чтобы решить проблему горящих лесов

Текст: Елена Панова
Ситуация в регионе действительно сложная. Так, в Югре, по данным на утро сегодняшнего дня, действует 25 лесных пожаров на территории Кондинского, Березовского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов общей площадью 14 039 гектаров. И только за минувшие сутки было зарегистрировано шесть новых лесных пожаров на площади 2401,36 гектара.
Фото: Центр социальных медиа Югры Фото: Центр социальных медиа Югры
Фото: Центр социальных медиа Югры

Накануне в Югру для контроля ситуации на месте прибыли сразу два федеральных министра - Евгений Зиничев, возглавляющий министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Вместе с главой Югры Натальей Комаровой, главным федеральным инспектором по округу Александром Постниковым, работающим по поручению полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, они пролетели на вертолете над лесами Советского района Югры.

- Ситуация, конечно, непростая, но управляемая, - выразил свое мнение Дмитрий Кобылкин, характеризуя обстановку. - Важно, что у региона большой опыт борьбы с лесными пожарами, здесь научились не допускать переходов огня на населенные пункты.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Как отметил министр природных ресурсов, база авиационной и наземной охраны лесов в Югре всегда была одной из самых сильных. И даже сейчас, несмотря на непростую лесопожарную ситуацию в своем регионе, югорчане помогают в тушении сложных пожаров на территории Республики Саха (Якутия).

- Подчеркну, что аномально теплая и малоснежная зима, ранняя и сухая весна внесли свои коррективы, и на этот год прогноз пожарной опасности по-прежнему остается неблагоприятным, - констатировал Дмитрий Кобылкин. - Речь идет о непрекращающейся жаре, которая стоит в Сибири и на Крайнем Севере. Впервые в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом. Это самый северный очаг за всю историю космического мониторинга последних лет. И поэтому всем нам очень важно сейчас не упустить ситуацию из-под контроля.

- Лесные пожары - серьезный бич для России, - констатировал Евгений Зиничев. - Причины две - природные явления и человеческий фактор. В Югре, надо признать, число пожаров выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Мы сделали анализ космического мониторинга, который показал, что пожары в основном возникают на арендованных участках или в зоне экономической деятельности человека. Такую картину мы наблюдаем сейчас на всей территории Сибири.

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о складывающейся обстановке и готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Югры к действиям по защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных пожаров.

Она отметила, что специфика региона в том, что больше 92 процентов территории относится к землям лесного фонда, из них 7 процентов сданы в аренду. 24 особо охраняемых природных территории общей площадью 25,7 млн гектаров. 17 процентов земель лесного фонда - леса с высоким классом природной пожарной опасности.

Фото: iStock
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Наталья Комарова рассказала, что с начала пожароопасного периода зарегистрировано 204 лесных пожара на площади 18,7 тысячи гектаров, в том числе 15 крупных на площади 14 тысяч гектаров. При этом, чтобы защитить леса от пожаров, правительство Югры приняло целый ряд оперативных и долгосрочных мер.

Был утвержден сводный план тушения. 1694 человека в любой момент готовы приступить к ликвидации возгораний. Есть 1228 единиц техники. Учитывая погодные условия, динамику распространения пожаров, в Югре трижды вводился особый противопожарный режим: с 8 по 18 мая, с 8 по 19 июня и с 06 июля. Режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера введен с 10 июля в границах Советского района, с 13 июля в границах Кондинского района. С 14 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах всего округа.

К слову, для обеспечения эпидемиологической безопасности участников противопожарных мероприятий проводится обязательная термометрия работников, им выдаются средства индивидуальной защиты.

В авиапатрулировании, перебросе сил и средств, тушении задействовано 14 самолетов, 9 вертолетов, из них 4 оборудованы водосливными устройствами, в том числе один вертолет Ми-26, 2 - Ми-8 АМТ, 1 - К-32. Авиапатрулирование ведется по маршрутам протяженностью свыше 9,5 тысячи километров.

- В противопожарной работе используются современные эффективные средства и методы, например, применяются квадракоптеры для мониторинга, ведется мониторинг пожаров на самолетах Ан-2 с парашютистами-десантниками на борту для немедленного реагирования, перехода из режима мониторинга в режим тушения, - отметила Наталья Комарова. - И это позволяет несколько лет удерживать показатель ликвидации и локализации лесных пожаров в первый день на уровне 80 процентов.

Фото: iStock
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По словам главы региона, 90 процентов пожаров в Югре имеют природные причины, в 10 процентах повинен человек. Пожар под Советским, по мнению Натальи Комаровой, дело рук человека. Проводится расследование.

- Участие федерального правительства для Югры имеет большое значение, визит министров очень важен, - отметила Наталья Комарова. - Уверена, что все югорчане отметили это как положительный фактор, нам существенно легче будет выполнить ту сложную работу, которой сейчас все заняты, чтобы не допустить угрозы пожаров населенным пунктам.

Губернатор Югры выступила с предложениями, которые, по ее мнению, могут помочь в ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций.

Во-первых, определить Югру пилотным регионом и провести эксперимент: сконцентрировать все силы, направленные на тушение пожаров, в одной структуре, сосредоточив финансы, кадровый потенциал, ресурсы.

Во-вторых, засаживать пострадавшие от пожара территории не ценными породами деревьев, чтобы понизить класс опасности этих насаждений.

Предложения Натальи Комаровой поддержал Евгений Зиничев.

В завершение руководитель МЧС отметил слаженность действий всех структур, задействованных в тушении лесных пожаров в Югре.

- Высокий риск возникновения новых очагов сохраняется, но Югра, предпринимая все возможные меры, решительно борется с пожарами. Безусловно, это принесет результат, беда отступит, - заключил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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