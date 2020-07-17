Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

Регистрация первой российской вакцины от коронавируса ожидается в первой декаде августа. Об этом в рамках своей рабочей поездки в Свердловскую область заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.

Как сообщалось ранее, разработкой вакцины от коронавируса занимаются сразу несколько институтов и научных центров РФ, в том числе, Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА. Появление их вакцин ожидается до конца текущего года.