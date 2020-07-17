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17 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)

Решения Верховного Суда

Опубликован 17 июля 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. признан не действующим со дня принятия подпункт "а" пункта 3 приказа Федеральной антимонопольной службы от 19 ноября 2018 г. N 1600/18 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ФГУП "УЭВ" на территории Новосибирской области" в отношении общества с ограниченной ответственностью "ТеплоГазСервис".

Решение суда вступило в законную силу 3 апреля 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. признаны не действующими со дня вступления решения в законную силу положения пункта 1 раздела X перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н, в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не допускают санаторно-курортное лечение детского населения при наличии заболевания атопический дерматит (код L20.8 по МКБ-10) в санаторно-курортных организациях за пределами климатической зоны проживания пациента.

Решение суда вступило в законную силу 30 мая 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. признан не действующим со дня принятия приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 августа 1994 г. N 18 "О введении в действие "Книжки водителя трамвая, троллейбуса".

Решение суда вступило в законную силу 30 мая 2020 г.