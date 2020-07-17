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17.07.2020 14:52
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Анна Соловьева/РГ Фото: Анна Соловьева/РГ
Фото: Анна Соловьева/РГ

Задания в ЕГЭ по химии имеют разный уровень сложности, но все они не выходят за рамки школьной программы. Об этом "Российской газете" сообщили в Рособрнадзоре, комментируя появившуюся в сети петицию с требованием признать результаты единого госэкзамена недействительными. Причиной петиции стали якобы слишком сложные задания.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по всем учебным предметам включают задания базового, повышенного и высокого уровней сложности, - рассказали в Рособрнадзоре. - Это позволяет отбирать наиболее подготовленных абитуриентов для продолжения обучения в вузах. В том числе - выявить лучших выпускников, которые станут студентами ведущих вузов страны".

В ведомстве подчеркнули: высокий уровень сложности рассчитан, прежде всего, на ребят, изучавших предмет на профильном уровне. Но все задания строятся исключительно на материале школьного курса химии - тоже соответствующего уровня.

"ЕГЭ становится более ориентированным на проверку того, как выпускник может применять предметные знания в незнакомой ситуации, - сообщает Рособрнадзор. - Это позволяет исключить натаскивание и использование шаблонов, выявить думающих абитуриентов, которые нужны современным вузам".

В чем разница между простыми и сложными заданиями ЕГЭ?

Во втором случае нужно проанализировать информацию в условии, выстроить логические рассуждения и применить знания в заданном контексте.

Учительница из Красноярска рассказала, как сдала ЕГЭ по химии

"Мы уверены: выпускники, которые были хорошо готовы, получат высокие результаты. А для того, чтобы преодолеть минимальный порог баллов и даже поступить в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, выполнять задания высокого уровня сложности в ЕГЭ по химии не обязательно, - рассказали в Рособрнадзоре. - Экзаменационная модель ЕГЭ по химии (как и по другим предметам) прошла общественно-профессиональное обсуждение. Была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года". Познакомиться с ее структурой и содержанием можно было на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). В течение всего года для учителей-предметников проводились вебинары, были опубликованы методические рекомендации по подготовке и для ребят. Более того, для выпускников впервые были опубликованы реальные варианты заданий досрочного периода ЕГЭ. И даже ответы к ним.

"Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали, - считают в Рособрнадзоре. - После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении всех заданий, будет проведен содержательный анализ выполнения работ участниками ЕГЭ 2020 года".

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