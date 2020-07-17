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17.07.2020 17:42
Рубрика: Власть

Россия и Казахстан восстановят темпы роста товарооборота до конца года

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин, находящийся в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета, провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами.

Фото: iStock
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С главой правительства Казахстана Аскаром Маминым он обсудил развитие взаимный торговли. В первой половине 2020 года темпы торгово-экономического сотрудничества замедлились из-за коронавирусной инфекции - за первые пять месяцев товарооборот снизился на 7,5 процентов. "Но я уверен, что мы восстановим к концу 2020 года уверенный рост, и в связи с этим считаю необходимым возобновить на регулярной основе консультации с казахстанскими партнерами по координации макроэкономической политики", - заявил российский премьер.

Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в борьбе с COVID-19, заверил Мишустин. Ранее в страну были доставлены средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, тест-системы. По словам Аскара Мамина, Казахстан рассчитывает быть и в числе первых стран, которые приобретут российскую вакцину от заболевания.

Михаил Мишустин также переговорил с премьер-министром Киргизии Кубатбеком Бороновым, возглавившим правительство свой страны месяц назад.

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