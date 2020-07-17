Россияне рассказали о влиянии самоизоляции на отношения в их семье

Специалисты Аналитического центра НАФИ выяснили, как изменились отношения в российских семьях во время самоизоляции.

По данным исследования, примерно каждый пятый респондент (18 процентов) заявил об ухудшении отношений с супругом, прогресс же в отношениях отметили лишь 6 процентов опрошенных, сообщает RT.

Повлияла самоизоляция и на отношения с детьми: у 13 процентов опрошенных они стали крепче, 10 процентов, напротив, заметили ухудшение отношений. Зато у преобладающего числа респондентов улучшились отношения с родителями (19 процентов против 5 процентов).

Любопытно, что, по мнению абсолютного большинства опрошенных (76 процентов), режим самоизоляции не оказал на их семьи никакого влияния, и отношения и супругов, и с родителями остались как и прежде.

Отметим, что всероссийский опрос проводился в режиме онлайн в июне. В нем приняли участие 500 россиян старше 18 лет.