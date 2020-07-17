Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться услугами онлайн-кинотеатров

С марта по июнь 2020 года россияне в 1,5 раза чаще стали совершать покупки в онлайн-кинотеатрах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из сообщения оператора фискальных данных "Первый ОФД".

Пик покупок в онлайн-кинотеатрах пришелся на апрель, что по мнению аналитиков было обусловлено двумя факторами: введением ограничений по причине пандемии, а также акциями большинства кинотеатров, которые ввели пробный льготный первый месяц для новых пользователей.

В марте текущего года, отмечается в сообщении "Первого ОФД, величина среднего чека была примерно такая же, как и в марте 2019. В апреле 2020 года средний чек уменьшился на 8,2% по сравнению с прошлым годом, в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года средний чек подрос на 7% и еще на 7,8% прибавил июнь к июню 2019 года.

"Вероятно, это связано с тем, что многие онлайн Кинотеатры в связи с началом пандемии ввели бесплатный или за символическую плату пробный первый месяц для новых пользователей, а затем вернули цены на прежний уровень", - поясняется в сообщении.