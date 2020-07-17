Росстат объяснил снижение количества малоимущих россиян в начале года

Росстат посчитал количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2020 года. Согласно приказу Минтруда, он составил 10 843 рубля на душу населения. Так, достаток, не превышающий эту сумму, в первые три месяца года был у 18,6 млн человек или 12,6% населения страны.

При этом в Росстате отмечается, что доля малоимущего населения в I квартале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3 млн человек. В значительной степени это связано с ростом среднедушевых доходов, которые выросли на 4,65%. Например, в I квартале 2019 года среднедушевые доходы составляли 30 тысяч 242 рубля, а в I квартале 2020 года - 31 647 рублей, что выше роста инфляции за год, отмечается в сообщении Росстата. На улучшении ситуации повлияли индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,6% в начале года, а также новые меры поддержки семьям с детьми: выплаты на детей от 3 до 7 лет в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума для семей с низким доходом и право на получения материнского капитала на первенца.