Росстат раскрыл динамику реальных доходов населения за период пандемии

Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 8% во втором квартале 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Такие данные приводит Росстат в докладе о социально-экономическом положении России.

Падение доходов пришлось на пик пандемии коронавирусной инфекции в России, когда действовал режим самоизоляции. По итогам первого полугодия 2020 года, этот показатель снизился на 3,7% (по сравнению с первым полугодием 2019-го).

В мае 2020 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций достигла 50 747 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 4% (в январе-мае 2020 года - на 6,2%). Наибольшая заработная плата за январь-май пришлась на несколько видов экономической деятельности, в числе которых добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, финансы и страхование.

По данным Росстата на 1 июля, размер просроченной задолженности организаций по зарплатам достиг 2 194 млн рублей. Снижение, в сравнении с 1 июня, составило 222 млн рублей (9,2%).