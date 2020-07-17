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17.07.2020 14:56
Рубрика: Экономика

Ростуризм предложил отложить обсуждение поправок об электронной путевке

Текст: Евгений Гайва
Законопроект об электронной путевке нуждается в серьезной проработке, потому его рассмотрение стоит отложить на осень, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в ходе выступления в Совете Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В текущей редакции законопроект имеет ряд серьезных недостатков. Поэтому мы просим перенести второе чтение по законопроекту на осеннюю сессию Парламента", - сказала глава Ростуризма.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Она отметила, что нужно проработать и заново переосмыслить вопросы прозрачности рынка и защиты прав и безопасности туристов, не только за границей, но и внутри страны. Для этого нужно сформулировать и законодательно закрепить вопросы, касающиеся финансовых гарантий субъектов отрасли.

"Ростуризм выступает за серьезную доработку законопроекта. Вопросы прозрачности туристского рынка и гарантированной сохранности средств клиентов, которые являются нашим безусловным приоритетом, нуждаются в значительной проработке, с точки зрения формирования правоприменения, при непосредственном участии Ростуризма, профильного комитета Государственной Думы, бизнеса и экспертного сообщества", - сказала Догузова.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о туристской деятельности в Российской Федерации, который касается системы Электронной путевки, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Документ вызывает много вопросов со стороны профессионального сообщества. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявляла, что введение системы электронной путевки увеличит финансовую нагрузку на туристов и туристический бизнес.

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