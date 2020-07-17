"Штатная" ситуация: наука под давлением политики

В статье отмечается, что научно-обоснованные предложения - одна из главных задач Центра по контролю и профилактике заболеваний США, что обретает еще большую важность в условиях эпидемии, однако, к сожалению, под руководством администрации Дональда Трампа американское общество оказалось в хаосе. Так, чиновники Службы общественного здравоохранения США постоянно подвергаются нападкам, угрозам, их вынуждают уходить со своих постов, что в корне неправильно.

"Мы работаем в Центре по контролю и профилактике заболеваний более 15 лет, и впервые видим, насколько глубоко политика влияет на науку", - отмечают авторы статьи.

По сообщению газеты "Вашингтон пост", в условиях большой динамики случаев заражения эксперты общественного здравоохранения США столкнулись с двумя проблемами - сам коронавирус и правительственные чиновники, которые ведут нападки на Центры по контролю по профилактике заболевании США. И неизвестно, какая проблема опаснее…