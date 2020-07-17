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17.07.2020 11:49

"Штатная" ситуация: наука под давлением политики

На днях четыре бывших директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали статью в газете "Вашингтон пост", в которой подвергли критике американское правительство в связи с ухудшением эпидемической обстановки в стране, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". По мнению ученых, американское правительство игнорирует научно-обоснованные предложения руководства Центра, а также политизирует эпидемию, ставя под угрозу безопасность жизни американцев.
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

В статье отмечается, что научно-обоснованные предложения - одна из главных задач Центра по контролю и профилактике заболеваний США, что обретает еще большую важность в условиях эпидемии, однако, к сожалению, под руководством администрации Дональда Трампа американское общество оказалось в хаосе. Так, чиновники Службы общественного здравоохранения США постоянно подвергаются нападкам, угрозам, их вынуждают уходить со своих постов, что в корне неправильно.

"Мы работаем в Центре по контролю и профилактике заболеваний более 15 лет, и впервые видим, насколько глубоко политика влияет на науку", - отмечают авторы статьи.

По сообщению газеты "Вашингтон пост", в условиях большой динамики случаев заражения эксперты общественного здравоохранения США столкнулись с двумя проблемами - сам коронавирус и правительственные чиновники, которые ведут нападки на Центры по контролю по профилактике заболевании США. И неизвестно, какая проблема опаснее…

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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