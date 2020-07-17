"Славянский базар в Витебске-2020" изменил формат

Открытие 29-го международного музыкального фестиваля "Славянский базар в Витебске" началось с закладки памятной звезды. На этот раз президент Беларуси Александр Лукашенко увековечил творчество народного артиста России Филиппа Киркорова, у которого это уже вторая белорусская награда после ордена Франциска Скорины. "А Бог любит Троицу, - заметил Филипп. - Я подготовил программу белорусскому певцу Дмитрию Колдуну для "Евровидения", сочинил ему песню и Колдун занял седьмое место. Но даже "Евровидение" в этом году не устояло из-за пандемии и перенесено на следующий год, а любимый "Славянский базар в Витебске" жил, жив и будет жить!"

Певец прилетел в Витебск на частном самолете и почти на час опоздал к закладке звезды. Перед поклонниками он появился в черной маске, расшитой стразами.

- Это у вас одноразовая масочка? - поинтересовались поклонники.

- Вы шутите? Я все-таки Филипп Киркоров! - обиделся певец. - Маска королевская. Может быть, лучше одноразовые маски, но я - король масок.

Филипп заметно постройнел и постоянно делал селфи.

Филипп Киркоров: Мне через год 55. А кто даст? Если бы несколько лет назад меня спросили, что главное - любовь, творчество, сцена, я не раздумывая ответил бы - сцена! Сейчас мою жизнь занимают только мои дети. Мне даже на один день страшно покидать этих ангелов.

Как вы пережили самоизоляцию?

Филипп Киркоров: Я наконец-то рассмотрел своих детей. Я 8 лет "колбасой" носился по стране. Приходил домой, когда они уже спали. Поэтому я ждал драгоценные отпуска в январе и июне, чтобы пообщаться подольше - отправиться с Аллой-Викторией и Мартином в Болгарию или поехать по летним музыкальным фестивалям.

О чем вы мечтаете?

Филипп Киркоров: Я обязательно получу Grammy. Еще хочу сыграть в театре короля Лира.

Алла Пугачева удостоилась именной звезды в Витебске еще в 2006 году, вот и вас "положили" рядом...

Филипп Киркоров: Меня "уклали" рядом с Таисией Повалий!

...Киркоров много рассказывал о детях. "Дорвался до общения", - объяснил он причину. "Славянский базар" он очень любит, именно здесь он познакомился с Аллой Пугачевой. Ходит ли он к ней в гости?

Филипп Киркоров: Нет, у каждого своя жизнь. Третьим лишним быть не хочу. Но не исключаю, что могу жениться.

Филипп выразил желание посетить выставку, которая открылась рядом с Амфитеатром, где выставлен и его портрет из советских монет.

- Люблю свои портреты. Особенно когда мне их дарят, - заключил он.

После феерического шоу Киркорова на концерте открытия Чрезвычайный и Полномочный посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, огласив приветствие президента Владимира Путина фестивалю, заметил, что основавшая в 974 году Витебск княгиня Ольга была бы весьма удивлена, как изменилась за минувшие века славянская культура.

На сцену в этот вечер вышли и лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы, которым белорусский президент Александр Лукашенко вручил награды, - кинорежиссер "Беларусьфильма" Анатолий Алай, художественный руководитель театра-студии киноактера "Беларусьфильма" Александр Ефремов, авторский коллектив мультипликаторов во главе с Ириной Марголиной - Ольга Черкасова, Елена Петкевич, Ирина Кодюкова, создавшие уникальный просветительский цикл "Сказки старого пианино". Это транснациональный проект из 13 мультфильмов о великих композиторах мира, снятые кинематографистами Беларуси, России, США.

Концерт открытия прошел под актуальным девизом "Я люблю тебя жизнь!". Сцена была мультимедийной и многоярусной (только 10 машин везли аппаратуру из Минска). Упор был сделан на творчестве молодых. Танцор Сергей Полунин станцевал под песню Макса Фадеева "Стану ли я счастливей". Он летал на сцене, застывал в воздухе, нарушая законы физики. Правда, пандемия и тут внесла коррективы. В этом году на "Славянском базаре в Витебске" нельзя дарить цветы. Поэтому зал от души аплодировал полюбившимся артистам. А их прибыло из России более 100 человек.

Сердце любого фестиваля - творческие конкурсы, которые пройдут после Дня Союзного государства и завершат фестиваль. На детский конкурс приехали таланты из 17 стран, на юношеский - из 14.

Ровно в полночь в звездном небе вспыхнул красочный салют. Вокруг памятника Пушкина развернулся уличный фестиваль "На семи ветрах". Таверны работают до последнего танцора. Вечный город с золотыми куполами и брусчатыми мостовыми не спит, оттого что его охватила праздничная лихорадка. А ведь 29 лет - только начало. Впереди - юбилей.