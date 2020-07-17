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17.07.2020 21:24
Рубрика: Власть

Слуцкий назвал кощунством задержание СБУ 90-летнего ветерана

Текст: Галина Мисливская

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кощунством на государственном уровне задержание Службой безопасности Украины (СБУ) участника Великой Отечественной войны и конфискацию медалей в честь 75-летия Победы, предназначенных для ветеранов в Харькове.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискацию медалей в честь 75-летия Великой Победы - кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью", - приводит его слова ТАСС. "Это прямое издевательство над стариками", - добавил депутат.

По его словам, отрицание подвига советских воинов в разгроме фашизма и такое обращение с ветеранами - это "черная неблагодарность со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям ВОВ". "Это бесчеловечно, бездушно и подло", - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Ранее глава городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове Андрей Лесик сообщил, что в ночь с 12 на 13 июля СБУ задержала на границе с Россией бывшего заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева, который возвращался из Белгородской области.

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По словам Лесика, вместе с Исаевым обыску был подвергнут 90-летний ветеран. У Исаева были изъяты 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые предназначались харьковским ветеранам. Украинские силовики мотивировали свои действия требованиями закона "Об осуждении коммунистического и национал- социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

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