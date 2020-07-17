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17.07.2020 20:59
Рубрика: В мире

СМИ: В США фирмы выплатили огромные премии накануне банкротства

Текст: Максим Макарычев

Почти треть из более чем 40 крупных компаний, которые искали защиту от банкротства в США во время пандемии коронавируса, выплатили, согласно расследованию Reuters, огромные премии руководителям ликвидирующихся фирм. В соответствии с законом о банкротстве 2005 года, компаниям, за редким исключением, запрещено выплачивать вознаграждение в процессе банкротства. Но фирмы воспользовались лазейкой в законодательстве, предоставив выплаты до подачи заявки.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Большинство фирм выплачивали бонусы за полугодие до банкротства. Восемь компаний, в том числе JC Penney Co и Hertz Global Holdings, утвердили бонусы всего за пять дней до обращения за защитой от банкротства. Компания Hi-Crush, поставщик песка для нефтегазового сектора, выплатила премию руководству за два дня до подачи заявки. Компания JC Penney, вынужденная временно закрыть свои 846 универмагов и уволить около 78 000 из 85 000 своих сотрудников в связи с распространением пандемии, одобрила выплату почти 10 миллионов долларов руководителям непосредственно перед подачей документов. В среду компания объявила, что закроет 152 магазина и уволит еще около тысячи сотрудников.

Ретейлер класса люкс Neiman Marcus Group в марте временно закрыл все свои 67 магазинов и в апреле уволил более 11 тысяч сотрудников. В феврале компания выплатила 4 миллиона долларов в виде бонусов председателю и исполнительному директору Джеффрой ван Реймдонку и более 4 миллионов долларов другим руководителям за несколько недель до подачи заявления о банкротстве. Компания Hertz, которая недавно уволила более 14 тысяч рабочих, выплатила руководителям высшего звена бонусы в размере 1,5 миллиона долларов за день до ее банкротства. Корпорация Whiting Petroleum решила выплатить руководителям 14,6 миллиона долларов в виде дополнительной компенсации за несколько дней до банкротства. Еще одна крупная американская нефтегазовая корпорация выплатила 25 миллионов долларов руководителям и менеджерам среднего звена уровня в мае, примерно за восемь недель до подачи заявления о банкротстве на фоне тотального увольнения тысяч рядовых сотрудников.

Фото: EPA-EFE/Kai Foersterling
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Фирмы, выплачивающие премии перед банкротством, знают, что они будут подвергнуты проверке в суде относительно компенсации, сказал Клиффорд Уайт, начальник отдела министерства юстиции, отвечающего за мониторинг процедур банкротства. Некоторые эксперты полагают, что трудно оправдать премии для руководителей, которые могут иметь несколько лучших вариантов работы в условиях экономического кризиса, чем простые сотрудники. "Учитывая безработицу с двузначным числом, это странное время для выплаты премий компаниями руководителям", - заявил профессор Адам Левитин, специализирующийся на банкротстве в юридической школе Джорджтаунского университета.

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