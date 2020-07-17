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17.07.2020 13:44
Рубрика: Общество

Собянин: Коллективный иммунитет к коронавирусу есть у 60% москвичей

Текст: Александр Мелешенко
Около 60% москвичей обладают коллективным иммунитетом к коронавирусной инфекции - примерно такой же показатель и в Нью-Йорке. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения, - сказал градоначальник РИА Новости. - При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца".

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Благодаря такому подходу Москве удалось не доводить загрузку системы здравоохранения до пиковых значений и все нуждающиеся могли получить медицинскую помощь.

При этом смертность в Нью-Йорке оказалась в разы выше чем в Москве. Если в Нью-Йорке по состоянию на 16 июля от коронавируса умерли более 18,7 тысячи человек, то в российской столице более 4,2 тысячи.

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