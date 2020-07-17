СП отчиталась о результатах проверки исполнения бюджета Росгидрометом

Счетная палата России положительно оценила результаты проверки деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в рамках исполнения бюджета за 2019 год. Это касается как работы самого ведомства, так и расходования бюджетных средств.

"Результаты проверки показывают, что в завершившемся отчетном периоде по ряду направлений деятельности Росгидрометом достигнута положительная динамика - введены все предусмотренные ФАИП на 2019 год объекты, госзадание выполнено в полном объеме, сократилось количество объектов незавершенного строительства", - сообщил аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень.

По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, большинство недостатков были устранены еще в процессе работы инспекторов.