Стипендии студентам в России могут увеличить в четыре раза

Студенческие стипендии могут вырасти в России. Министерство науки и высшего образования изучает возможность увеличить выплаты до уровня минимального размера оплаты труда.

"Увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета", - приводит слова представителя Минобрнауки ТАСС.

Он добавил, что ведомство прорабатывает различные варианты увеличения стипендиального обеспечения студентов вузов. В то же время Минобрнауки уже заявило о дополнительной потребности в бюджетных средствах на эти цели в объеме около 8 млрд рублей.

В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей. В то же время средняя стипендия по стране в четыре с лишним раза меньше - она равна 2 980 рублей, уточнили в Минобрнауки.