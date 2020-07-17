Определился первый соперник Карена Хачанова по выставочному теннисному турниру на харде в Берлине. Им стал итальянец Янник Синнер. Соревнования стартуют сегодня.

В случае победы Хачанов встретится в следующем круге с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. В верхней половине сетки триумфатор немецкого противостояния Томми Хаас - Ян-Леннард Штруфф выйдет на первого сеяного австрийца Доминика Тима.

В первом круге женской части турнира сегодня состоятся два матча: Анастасия Севастова (Латвия) - Кики Бертенс (Нидерланды) и Андреа Петкович (Германия) - Александра Вечич (Германия). В следующей стадии победительницы сыграют с Элиной Свитолиной (Украина) и чешкой Петрой Квитовой соответственно.

Напомним, что с 13 по 15 июля в Берлине проходил турнир на травяном покрытии. Его победителем стал Доминик Тим, переигравший в финале итальянца Маттео Берреттини.