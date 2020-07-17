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17.07.2020 14:19
Рубрика: Общество

Учителя назвали качества хорошего и плохого педагога

Текст: Ксения Колесникова

Учителя рассказали, какие качества отличают хорошего и плохого педагога, сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный одной из российских онлайн-школ.

Так, 20% учителей замечают, что плохого педагога характеризуют безразличие к своему предмету и детям, безответственность. Еще 16% - уверены, что плохой учитель - ленивый. Это человек, который не хочет развиваться. Также среди признаков плохого учителя - некомпетентность и незнание предмета (14%), формализм и нелюбовь к детям (12%).

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Каким должен быть хороший учитель? Здесь российские педагоги тоже уверенно перечислили несколько качеств. Прежде всего, это профессионализм, компетентность и знание своего предмета (25%).

На втором месте - любовь и уважение к детям и своей профессии (ответили 17% участников).

10% опрошенных называют главным признаком хорошего учителя педагогический талант. Гибкость и мобильность - назвали 9%. Еще 8% респондентов считают необходимым качеством для учителя доброжелательность и чувство юмора.

Общество Образование

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