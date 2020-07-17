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17.07.2020 09:47
Рубрика: В мире

В Болгарии протестующие встали на защиту полицейских от провокаторов

Текст: Александр Гацак (София)

В городах Болгарии уже более недели продолжаются массовые митинги, участники которых требуют отставки правительства. Недовольство населения вызвано серьезным экономическим кризисом в государстве и рядом коррупционных скандалов в высших эшелонах власти.

Два полицейских пострадали в ходе протестов в столице Болгарии

Накануне в Софии протест прошел без инцидентов благодаря группе граждан, выстроившихся в живую цепь перед кордоном полиции. Таким образом они отгородили сотрудников правоохранительных органов от агрессивно настроенных групп молодежи.

Демонстрация закончилась исполнением национального гимна. При этом к хору митингующих присоединились и работники местного МВД.

Двумя днями ранее ведущая оппозиционная политсила республики - Болгарская социалистическая партия - вынесла уже пятый вотум недоверия действующему правительству во главе с премьер-министром Бойко Борисовым от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии".

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