В Брюсселе впервые с февраля пройдет очная встреча глав стран-членов ЕС

Двухдневный саммит лидеров стран-членов ЕС открывается в пятницу в Брюсселе на фоне необходимости жесткого соблюдения ограничительных мер. Организаторы мероприятия рекомендовали руководителям европейских стран избегать рукопожатий и объятий добавив, что воздух в конференц-зале будет свежим, а все помещения подвергнутся тщательной дезинфекции, чтобы избежать локальной вспышки заболевания.

Двухдневная встреча, которая считается крупнейшим собранием мировых лидеров со времени начала пандемии, станет первой, на которой будут присутствовать все 27 глав государств и правительств европейского сообщества с февраля, когда полностью провалилась попытка согласовать консолидированный бюджет ЕС на сумму в семь триллионов долларов. По оценке экспертов, европейским лидерам, которых также призвали держаться на расстоянии двух метров друг от друга, будет крайне нелегко согласовать пакет финансовой помощи на борьбу с пандемией в 750 миллиардов евро. Они также должны согласовать увеличение семилетнего бюджета Евросоюза на сумму в 1,07 триллиона евро.

Основная проблема, которая возникнет на встрече, отмечает ВВС, заключается в том, какая часть фонда восстановления будет выдана в виде грантов, а какая - в виде кредитов. Канцлер Германии Ангела Меркель перед саммитом предупредила, что "позиции сторон еще далеки друг от друга". Встреча в Брюсселе должна продолжиться в субботу, однако, по мнению аналитиков, лидерам ЕС, возможно, понадобится больше времени для достижения соглашения.

Европейские лидеры исходят из того, что даже если соглашение не будет оформлено на нынешнем саммите, его обязательно нужно будет подписать к концу лета. В противном случае на фоне второй волны пандемии, которая ожидается осенью, могут значительно пострадать и без того ослабленные экономики и, особенно медицинская инфраструктура, в наиболее пострадавших от пандемии странах-членах ЕС. Переговоры о семилетнем бюджете и плане восстановления могут в очередной раз привести к столкновению позиций Севера и Юга Европы, отмечают аналитики, поскольку они затрагивают самые глубокие разногласия в ЕС в отношении финансовой дисциплины, верховенства закона и коллективного ответа на климатическую чрезвычайную ситуацию.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, южные европейские страны, включая Италию и Испанию, на которые пришлось значительное количество заболеваний смертельной инфекцией в Старом Свете, хотят срочного решения, "не ослабленного каким-либо компромиссом". Им необходимо возродить экономику, пострадавшую от разрушительной пандемии, унесшей 35 тысяч жизней в Италии и еще 28 400 в Испании.

Ранее Европейский центральный банк, расположенный в немецком Франкфурте, спрогнозировал спад экономики еврозоны на 8,7% в этом году из-за пандемии. Но страны, которые только недавно вышли из финансового кризиса, хотят получить гранты, а не брать на себя новые долги под проценты. План восстановления, поддержанный "локомотивами Евросоюза" - Францией и Германией, предусматривает выделение 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в виде займов. Этот план вызывает возражение у руководства некоторых стран Северной Европы, возглавляемых Нидерландами.

Эта страна, а также Австрия, Дания и Швеция утверждают, что предлагаемая сумма фонда восстановления является слишком большой, а сам фонд должен быть основан на кредитах, а не грантах. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его правительство должно иметь право вето на то, как тратятся деньги. Эта идея рассматривается как неприемлемое вторжение в суверенитет такими странами-членами ЕС, как Франция, Италия, Испания и Греция.

Они называют спорным тот факт, что средства для фонда восстановления экономик стран-членов ЕС должны быть заимствованы на финансовых рынках, которые будут возвращены обратно только после 2027 года. При этом возражение вызывает и то, что его большая часть будет направлена на поддержку зеленых и цифровое инвестирование, а около 30 процентов финансирования может быть связано с климатическими проектами.

Какие меры защиты предусмотрели организаторы саммита?

Собравшись в штаб-квартире Европейского союза, лидеры встретятся в конференц-зале на пятом этаже, рассчитанном на 330 человек, отмечает Guardian. Это обеспечит социальное дистанцирование для 30 лидеров (27 руководителей государств, трех руководителей от ЕС), а также трех или четырех высокопоставленных чиновников структур ЕС. Будут задействованы новейшие системы очистки воздуха, а помещение будет подвергаться дезинфекции во время каждого перерыва. Сотрудники службы безопасности, общественного питания и уборки, а также фотографы должны будут постоянно носить маски. Каждый руководитель получит запечатанную коробку со специально очищенными наушниками, чтобы услышать переводчиков. На месте будет врач. Окружение лидеров будет ограничено шестью помощниками, включая охранников, а не девятнадцатью, как предусмотрено регламентом.