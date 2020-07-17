В ЕАЭС разработают единый техрегламент для электронных сигарет

Павел Арсеньев Страны-участницы экономического сообщества приступили к разработке единого технического регламента на электронные сигареты. Россия ожидает увидеть его готовым уже в 2023 году.

Работа над единым техрегламентом для никотиносодержащей продукции (НСП) стартовала 18 июня, следует из протокола встречи представителей государств-членов ЕАЭС в Евразийской экономической комиссии.

Инициатором его разработки выступила Армения, которая будет координировать процесс с другими странами-участницами ЕАЭС. Первой свои предложения в виде поправок в национальное законодательство сделала российская сторона, призвав другие страны уложиться в "дедлайн" к 2023 году.

Армения как ответственный разработчик техрегламента должна определить сроки его подготовки. А определившись с ними и представив их в экономическую комиссию ЕАЭС, она запустит работу над регламентом с участием всех стран-членов Союза. Об этом говорится в протоколе онлайн-совещания представителей ЕЭК, уполномоченных органов и бизнес-сообщества всех 5-ти стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и Россия).

Согласно документу, все участники единогласно высказались за необходимость введения обязательных требований к отдельным видам НСП в едином техрегламенте Союза.

"Спрос на никотиносодержащую продукцию стремительно растет, поэтому обращение такой продукции нуждается в регулировании", - говорится в протоколе.

Из документа следует, что новый технический регламент будет касаться только электронных систем доставки никотина. При этом все страны поддержали полный запрет на некурительную никотиновую продукцию, так называемые никпаки.

Основная работа будет вестись силами министерств экономики, поскольку в их компетенции и регулирование, и внешняя торговля. От их согласия с поступающими предложениями будет зависеть окончательная версия нового регламента. Все, что одобрят на уровне ЕАЭС, станет обязательным к исполнению каждым государством - нормы Таможенного союза преобладают над национальным законодательством.

Пока только Россия выдвинула ряд идей по техническому регулированию электронных никотиновых устройств в рамках национального законодательства. В проекте поправок к закону ФЗ-15 "О защите здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака" члены Комитета Госдумы по здравоохранению предложили установить срок для разработки техрегламента до 2023 года и ввести лимит на содержание никотина в жидкостях для электронных сигарет - 20 мг/мл.

Эти идеи, впрочем, были раскритикованы Государственно-правовым управлением администрации президента РФ, так как решать вопрос о сроках и требованиях к новым продуктам должны все страны ЕАЭС в согласованном ими порядке. Такое же мнение высказали Федеральная антимонопольная служба и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Главный вопрос: подход к оценке безопасности никотиносодержащей продукции. На данный момент ни в одной стране ЕАЭС нет собственных данных исследований о рисках ее потребления и методик их оценки. В других странах подходы также не однозначны. Опыт регулирования ЕС, на который опирались российские депутаты, планируется пересмотреть к 20 мая 2021 года (нормы Евросоюза действуют 7 лет и предполагают ревизию).

Швейцария обсуждает повышение лимита на никотин в жидкости для парения до 100 мг/мл, Канада разрешила лимит в 66 мг/мл, а власти США, несмотря на строгие требования к электронным сигаретам, содержание никотина в них не ограничивают. В России, по данным отраслевого союза ПАУРРЭНС, 80% продаваемых вейп-жидкостей содержат более 20 мг никотина. Компетентно:

Евгения Гнучих, доктор технических наук, замдиректора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака и табачных изделий:

- Одним из ключевых критериев техрегламента ЕАЭС для никотиносодержащей продукции, в частности, электронных сигарет, должно стать содержание никотина в жидкостях и аэрозолях. Это касается и параметров для других токсичных веществ, содержащихся в аэрозоле. Всего их девять, а их список был утвержден ВОЗ. Например, формальдегид и гидрокалин могут образоваться при высокотемпературном разложении глицерина, который входит в состав жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Но для того, чтобы установить уровни содержания этих компонентов в аэрозоле, предстоит провести дополнительные исследования.

Другой критерий - требования к упаковке. Некоторые из них уже изложены в национальном ГОСТ (этот стандарт является добровольным - Прим. "РГ"). Она должна быть прочной и надежной, препятствующей вскрытию детьми. На ней должны иметься предупредительные надписи о том, что изделие содержит никотин. Содержание никотина тоже должно быть указано на этикетке.

Поскольку новый техрегламент еще предстоит разработать, пока рано говорить о том, как именно будет оцениваться соответствие продукции его требованиям. Формой оценки может быть как сертификация, так и декларирование данной продукции.

Справка "РГ"

Ориентиром для техрегламента НСП может стать техрегламент ЕАЭС на табачную продукцию, принятый в 2014 году. Его основными элементами являются: определения, включая определения типов табачных изделий, правила идентификации продукта, требования к продукту, включая стандарты безопасности (максимально допустимые уровни содержания смолы, никотина и оксида углерода в дыме одной сигареты), правила предоставления информации о составе продукции и выделяемых веществах, требования к информации для потребителей (упаковке), процесс оценки соответствия требованиям и список запрещенных ингредиентов.