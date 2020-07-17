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17.07.2020 17:03
Рубрика: В мире

В ЕС обезвредили крупнейшую банду фальшивомонетчиков

Текст: Владимир Шилов

Полицейские Италии, Франции и Бельгии в ходе совместной операции ликвидировали транснациональную банду фальшивомонетчиков, которые сбывали поддельные купюры сразу в десяти странах ЕС. Об этом сообщается на сайте Европола.

Фото: iStock
В России обезвредили группу фальшивомонетчиков

По данным правоохранительных органов, на протяжении нескольких лет преступники напечатали 3 млн банкнот на рекордную сумму в 233 млн евро. Купюры изготавливались с использованием клише и отличались высоким качеством исполнения. На них имелись все степени защиты.

Сообщается, что итальянские оперативники задержали более 100 человек, которые могут быть причастны к преступлению. В ходе обысков изъято 2 тысячи листов специальной типографской бумаги.

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