В федерации баскетбола утвердили регламент турниров 2020/21

Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая чемпионом Европы-2007 Андреем Кириленко, на днях утвердила регламент основных внутренних соревнований на предстоящий сезон 2020/21. Приводим основные положения этих документов.

Напомним, что под эгидой РФБ проводятся все чемпионаты России среди мужских и женских команд мастеров, среди коллективов различных возрастных категорий резерва как в классическом баскетболе (5х5), так и в новой олимпийской дисциплине 3х3. А с этого года еще и национальные чемпионаты по кибербаскетболу (интерактивному баскетболу), с 2019-го включенного в официальную классификацию минспорта РФ.

Есть одно исключение из общего правила. Все права на проведение чемпионата России в высшем дивизионе мужских команд по долгосрочному договору переданы интернациональной Единой лиге ВТБ, где, помимо представителей нашей страны, участвуют еще и клубы из Польши, Казахстана, Беларуси и Эстонии. Однако основные, общие правила Регламента РФБ в обязательном порядке действительны и для Единой лиги как неотъемлемой части системы чемпионатов России.

Регламент соревнований РФБ утверждался на заседании исполкома организации, а подготовлен он был департаментом профессионального баскетбола (руководитель - чемпион Европы-2007 Никита Моргунов) и департаментом подготовки резерва (Николай Галаев).

Ключевой момент: все российские соревнования проводятся по действующим правилам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Уточнение важное и актуальное, поскольку далеко не во всех национальных чемпионатах других стран также действуют правила ФИБА. Например, в китайской лиге, матчи которой сейчас в прямом эфире показывает "ТВ Старт", играют не четыре периода по 10 минут чистого времени, а 4 периода по 12 минут. По целому ряду нюансов отличаются от правил ФИБА те правила игры, которые действуют в мужской Евролиге и Еврокубке, в североамериканской НБА и студенческой лиге США, и так далее.

О лимите на иностранных игроков. В женской Премьер-лиге - не более шести баскетболисток в актуальной заявке команды, в мужской Суперлиге 1 - не более двух варягов. А во всех остальных, более низких дивизионах - вообще без варягов. Для Единой лиги действуют свои правила, установленные Советом клубов.

По возрастным ограничениям. В заявку команды мастеров могут быть включены только игроки, достигшие 15-летия. Верхнего предела, естественно, нет. В истории чемпионатов России есть уникальные баскетболисты, выступавшие в возрасте близко к 50 или даже более того. Это серебряный призер чемпионата мира 1994 года Сергей Иванов и дважды бронзовый призер Олимпиад (1976, 1980) Владимир Жигилий. Причем оба по амплуа - центровые.

Игроки, не прибывшие на сборы национальной команды, сборных резерва по неуважительным причинам, наказываются тем, что получают как бы статус легионера.

О периодах дозаявок. До 12 марта 2021 года - для новых игроков, в текущем сезоне не принимавших участия в турнирах РФБ. С 1 декабря 2020 по 12 марта 2021 - для заигранных в турнирах РФБ сезона 2020/21 баскетболистов.

Регламентом определена минимальная вместимость трибун домашних арен для команд разных дивизионов. Единая лига и женская Премьер-лига - не менее 2500 сидячих мест, мужская Суперлига 1 - 1000, женская Суперлига 1 - 500, мужская и женская Суперлига 2 - 250.