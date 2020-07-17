В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, погода на большей части России в последний месяц лета будет в пределах климатической нормы или теплее обычного. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. Прохладнее обычного будет на юге европейской территории - в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге. Но там все равно будет в пределах +30 градусов. Прохладным август может быть на Алтае.

В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы. Это значит, что по ночам будет 9-14 градусов, а днем 20-25 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до плюс 5-10 градусов, а днем будет не выше плюс 15-ти. На северо-западе тоже будет умеренно тепло: по ночам +10+15 градусов, днем от 19 до 24 тепла. Примерно такая же погода будет на севере Поволжья.

На юге Урала - в Свердловской, Курганской и Челябинской областях - дневная температура тоже ожидается в пределах 19-24 градусов. Такой же температурный фонд прогнозируется в Иркутской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Амурской области. Чуть повыше температура ожидается - до 26 градусов - ожидается в Приморском крае и на юге Хабаровского края. Также до 26 градусов температура в дневные часы будет повышаться на юге Западной Сибири. На Чукотке, в Магаданской области, на северо-западе Якутии прохладнее обычного.

В конце августа в центральных регионах страны могут быть ранние заморозки. Но в последние годы этого практически не наблюдалось. Наоборот, август был достаточно теплым, как и начало сентября. А вот на севере Амурской области, на Чукотке, в Магаданской области, на севере и северо-западе Якутии, на Таймыре и в Эвенкии в конце лета обычно температура по ночам уже уходит в минус - может понижаться до минус 2-6 градусов.

На большей части европейской территории осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. Много осадков будет в Предуралье, в Башкирии, Свердловской, Курганской и Челябинской областях, на юге Тюменской области, на западе Омской области, в центральных и южных районах Красноярского края, в Республике Алтай.

Меньше нормы осадков может выпасть на крайнем западе европейской территории - в Брянской, Курской области, в Ямало-Ненецком округе, на юге Таймыра, в Эвенкии, в Магаданской области, на севере Якутии, на Чукотке.

В Москве в августе осадков обычно выпадает 77 мм. Ожидается, что и в нынешнем году дожди не превысят климатическую норму.