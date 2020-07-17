В Гонконге саперы обезвредили авиабомбу времен войны

Саперы в Гонконге обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны. Ржавый снаряд длиной около метра и весом 45 килограммов нашли в районе Kaй Taк на месте старого одноименного аэропорта, закрытого в 1998 году, сообщает радиостанция Ар-ти-эйч-кей.

"Из-за повреждений бомба была нестабильна и безопасно переместить ее в другое место оказалось невозможно. Поэтому было принято решение эвакуировать из опасной зоны людей и закрыть ближайшую станцию метро", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Это не первая взрывоопасная находка в Гонконге. В полиции сообщили, что разминирование прошло успешно.