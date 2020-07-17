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17.07.2020 19:28
Рубрика: В мире

В Испании из-за коронавируса усыпят почти 100 тысяч норок

Текст: Максим Макарычев
Власти Испании приняли решение об усыплении почти 100 тысяч норок в результате вспышки пандемии на ферме, где животных разводят на меха. У большинства из них был зафиксирован положительный результат на наличие COVID-19.
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Министерство сельского хозяйства, животноводства и окружающей среды испанского региона Арагон заявило, что дало указание заводчикам умертвить 92 700 норок после обнаружения у семьи рабочих на ферме заражения SARS-CoV-2. Кроме того, было обнаружено, что большинство животных заражены коронавирусом, сообщает CNN. Как отмечают эксперты, тотальная ликвидация такого большого количества норок неизбежно приведет к удорожанию цен на меховые изделия в Европе уже этой осенью.

Фото: iStock
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения

В качестве меры предосторожности департамент 22 мая закрыл ферму в Теруэле на востоке Испании для проведения повторных тестов, которые первоначально дали отрицательный результат. В результате выборочного исследования, которое было проведено 7 июля, коронавирус обнаружен у 78 из 90 протестированных животных, что эквивалентно 87 процентам поголовья.

Это не первая норковая ферма в Европе, где произошла вспышка коронавируса. В мае голландские власти ввели обязательное тестирование на всех норковых фермах в Нидерландах после того, заявили о том, что норка могла заразить человека COVID-19. По данным экспертов по защите животных, в результате тестирования в стране было ликвидировано до одного миллиона норок на двух десятках ферм. "На основании результатов новых исследований, проводимых в настоящее время по исследованию инфекций COVID-19 на норковых фермах, вполне вероятно, что вирус был передан от норки к человеку", - отметили в правительстве Нидерландов, добавив, что у большинства норок COVID-19 развивался без проявления симптомов.

Фото: iStock
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Голландское правительство также заявило, что кошки могут играть роль в распространении вируса между животными на фермах. "Текущие исследования показывают, что вирусы на двух зараженных фермах очень похожи", - говорится в заявлении местных чиновник. Ранее COVID-19 был найден у трех из 11 кошек на одной норковой ферме.

Вирус также был выявлен у некоторых других животных, в том числе у нескольких тигров в нью-йоркском зоопарке Бронкс в апреле и у собак в Бельгии и в Гонконге. По данным Всемирной организации здравоохранения, хотя по-прежнему невозможно точно определить источник вируса, он, скорее всего, возник у летучих мышей.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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