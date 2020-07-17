В Минтруде прогнозируют увеличение уровня дохода россиян к концу года

В течение третьего квартала темпы прироста численности безработных граждан будут снижаться, а в начале четвертого квартала ситуация начнет стабилизироваться, сообщили "РГ" в Минтруде.

Как пояснили в ведомстве, самый высокий рост безработицы отмечался в апреле, тогда показатель вырос на 1,1%, уже в мае прирост безработных граждан составил 0,3%, а в июне 0,1%. При этом по итогам первого летнего месяца, согласно данным Росстата, уровень безработицы остановился на отметке 6,2%. В Минтруде уточнили, что сегодня общее количество официально зарегистрированных безработных составляет 3 млн человек.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение количества граждан, потерявших работу с апреля по июнь, в первую очередь, связано с высвобождением занятых в "сером" секторе и падением уровня дохода от предпринимательской деятельности: у работодателей не было средств на то, чтобы платить зарплату своим сотрудникам. Однако уже сегодня, согласно анализу, проведенному ВНИИ труда, восстанавливается спрос на многих специалистов. Например, снова стали востребованы продавцы-кассиры, а это одна из самых многочисленных профессиональных групп, зарегистрированных центрами занятости. Также работодатели активно приглашают работников транспорта: в июне спрос на водителей превысил февральские показатели.

Благодаря упрощенному дистанционному порядку регистрации на бирже труда безработные стали чаще обращаться за помощью в трудоустройстве в центры занятости, следует из сообщения пресс-службы Минтруда, в котором говорится, что сегодня заявителю достаточно подать заявление и резюме на портале "Работа в России". Так, если в начале года только каждый пятый нетрудоустроенный гражданин был официально зарегистрирован в качестве безработного, то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 60% оставшихся без работы граждан.

"Улучшение ситуации на рынке труда и восстановление потребительского спроса приведет постепенно к восстановлению уровня реальных денежных доходов населения", - подытожили в ведомстве.