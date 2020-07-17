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17.07.2020 15:40
Рубрика: Общество

В Минздраве исключили перебои с лекарствами из-за введения маркировки

Текст: Ирина Невинная
Переход на обязательную маркировку лекарств участников рынка идет плавно, а для небольших учреждений разработаны бесплатные сервисы и мобильное приложение "Фарма.Просто", заменяющее 2D-сканер. Об этом сообщили сегодня в Минздраве. В ведомстве считают, что дефектуры лекарств из-за перехода на новую систему мониторинга оборота лекарственных средств с помощью обязательной маркировки не возникнет.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"Минздрав России отслеживает ситуацию с лекарственным обеспечением после введения обязательной маркировки 1 июля. В настоящее время на рассмотрении межведомственной комиссии находятся заявки на ввоз немаркированных препаратов. С целью упрощения процедур согласованию подлежит не каждая серия или партия лекарств, а наименование", - говорится в сообщении министерства.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Сейчас в ГИС МДЛП зарегистрировано уже более 68 тысяч участников. За первые полторы недели с момента введения нового порядка в оборот поступило около 17,5 млн упаковок произведенных в России препаратов с кодами Data Matrix. Из них более 10 млн - из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Речь идет о 239 торговых наименованиях, 137 из которых - из списка жизненно необходимых. Подчеркиваем - это лекарства, которые уже поступили в оборот. Произведенных препаратов, конечно, гораздо больше", - сообщили в Минздраве.

Что касается импортных лекарств, с 1 по 12 июля в Россию ввезено 2,8 млн упаковок маркированных препаратов из-за рубежа. Причем, подчеркивают в министерстве, многие зарубежные производители ввели маркировку задолго до контрольного срока, поэтому ввоз промаркированных лекарств с кодами Data Matrix идет уже несколько месяцев.

В министерстве говорят, что новая система не только не осложнит ситуацию на лекарственном рынке, но, наоборот, будет способствовать прозрачности. В системе маркировки предусмотрен функционал контроля за наценками на лекарства из перечня жизненно необходимых, а также возможными локальными дефицитами - это поможет контролировать уровень цен на препараты в регионах, а также быстро принимать меры в случае угрозы нехватки каких-либо лекарств.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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