В Нидерландах открылась выставка, посвященная мировым эпидемиям

"Инфицировано!" - выставку с таким названием в нидерландском Лейдене открыл накануне вечером король Виллем-Александер, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Расположившаяся в стенах Музея науки экспозиция рассказывает историю пережитых человечеством пандемий - от средневековой чумы до нынешнего коронавируса. Как отметил директор музея Амито Хаархуис, целью выставки является демонстрация разрушительности эпидемий.

К примеру, жертвами чумы стали 200 миллионов человек, в Европе умер каждый третий житель. В отличие от чумы, бушевавшей в XVII веке, многие пандемии обрушились на мир сравнительно недавно. Тут и испанский грипп, поразивший планету в начале XX столетия, и случившийся чуть позже СПИД. Одно из наиболее смертоносных заболеваний оспа в течение ряда веков унесло жизни миллионов. И только в 80-х годах прошлого века ее удалось победить. Сюда же можно добавить и малярию, которая сто лет назад не обошла стороной и Европу.

На выставке представлены образцы защитной одежды, которой пользовались люди во избежание заражения в те далекие дни и сегодня. Начиная от противогазов, которые как-то спасали людей от возбудителей чумы, кончая нынешними лицевыми масками и перчатками. К слову, и тогда и теперь широко применялась так называемая социальная дистанция между людьми.

Примечательно, что выставка "Инфицировано!" должна была открыться гораздо раньше, однако грянул коронавирус, музей закрыли, и только теперь посетители имеют доступ к экспонатам, среди которых, отмечает dpa, есть и восковые маски, снятые с реальных умирающих пациентов во времена разгула чумы.

Ну и, конечно, экспозиция пополнилась артефактами из все еще продолжающейся пандемии коронавируса. По словам Хаархуиса, эта выставка должна стать также предупреждением человечеству от новой пока еще неизвестной "болезни Х", которая может обрушиться на нас в любое время.